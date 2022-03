Juste pour l'amour du sport

LUXEMBOURG - Quelque 3500 coureurs ont participé, dimanche matin, au Kirchberg, au JPMorgan City Jogging.

En famille, avec les poussettes, entre amis... les joggeurs du dimanche et autres marcheurs étaient donc au rendez-vous. «On a vu mon copain courir l'an dernier, c'était sympa. Et comme on aime bien courir, on participe cette année», se réjouit Alexandrine. «C'est sympa pour motiver les gens à faire du sport».