Communales au Luxembourg: Juste un bulletin à remplir et «on ira préparer la grillade»

Joana, 28 ans, et son mari.

«Juste une ou plusieures petites croix, ça prend 5 minutes». Ce dimanche matin peu après 9h, Kevin, 27 ans, est plus occupé pour la Fête des mères que pour le vote des communales.

Comme le jeune homme, les citoyens de la ville sur la commune, de plus de 20 000 habitants de Pétange, viennent tranquillement, parfois seuls, parfois en famille, remplir leur bulletin, dans une des écoles transformées en bureau de vote pour l'occasion. Joana, 28 ans surveille ainsi son bébé, pendant que son mari vote. «Après ce sera mon tour. On ne peut pas prendre la poussette à l'intérieur». Une formalité, après laquelle ils iront vaquer à leurs occupations. «On profitera d'être dehors pour aller au restaurant», sourit-elle.

«On ne connait pas les candidats»

Jean-Louis, venu en famille, ira «préparer les grillades». Pour Kevin, Joana et Jean-Louis il est malgré tout «très important de voter. Tout comme pour Éliane, 62 ans. «Je suis française et je vote depuis plusieurs élections. Mon fils, qui vient de devenir Luxembourgeois, m'accompagne», explique-t-elle.

Pour José, 61 ans, le vote de ce dimanche est crucial. «Historiquement, certains ont même donné leur vie pour que les populations aient le droit de vote, rappelle-t-il. Il a été obtenu de haute lutte». D'autres viennent car, étant inscrits automatiquement, ils n'ont pas vraiment le choix. Comme Diogo, 23 ans et Chiara, 21. «On ne s'intéresse pas vraiment à la politique. Et on ne connait pas les candidats», témoignent les deux jeunes Luxembourgeois.