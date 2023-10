Poursuivi par son ex-maîtresse, Juan Carlos échappe à un procès

L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos a obtenu gain de cause, vendredi, contre son ex-maîtresse, qui lui réclame près de 150 millions d’euros pour harcèlement. La juge Rowena Collins Rice a conclu que «la Haute Cour d’Angleterre et du pays de Galles ne dispose pas de la compétence juridictionnelle pour juger» cette procédure.

«Espionnée», «harcelée», «menacée»

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, qui a été la maîtresse de Juan Carlos entre 2004 et 2009, affirme qu’après leur rupture, à partir de 2012, elle a été espionnée et harcelée pendant huit ans sur ordre de l’ancien monarque. Cette femme d’affaires danoise d’une cinquantaine d’années aurait subi des menaces, ainsi que ses enfants, selon la plainte.

Profonde déception

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn s’est dite «profondément déçue» par la décision, jugeant «démoralisant de voir que les victimes de harcèlement ont souvent du mal à obtenir justice dans notre système». «Intimidation et harcèlement continuent sur moi et mes enfants et visent à ce que je m’effondre totalement», a-t-elle poursuivi. «Juan Carlos a déployé tout son arsenal pour me broyer, et son pouvoir est immense», a-t-elle ajouté, affirmant qu’elle «envisage toutes les options».