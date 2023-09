Condamné à la perpétuité pour l'assassinat de sa femme à Creutzwald

Prétextant une «infidélité imaginaire» et surtout par «peur d'être quitté», Djilali Bencherif avait, selon plusieurs témoignages, orchestré le meurtre de sa femme 15 jours avant les faits. Il l'a tuée entre le 13 et le 16 septembre 2019 à coups de couteau pendant son sommeil à leur domicile avant de prendre la fuite en Algérie. Un mandat d'arrêt international a été délivré à son encontre.

Décrit comme «jaloux», «possessif» et «violent» par ses proches et comme «une personnalité extrêmement inquiétante» selon l'avocate générale Sophie Martin, Djilali Bencherif, 70 ans, avait déjà été condamné en mars 2017 par le tribunal correctionnel de Mostaganem, en Algérie, pour avoir tué sa première femme dans des conditions similaires à 7 ans d'emprisonnement pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.