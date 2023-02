Justice au Luxembourg : Irrégularités dans la facturation de soins à domicile: une personne placée en détention

LUXEMBOURG – Une instruction judiciaire a été ouverte par le parquet, en lien avec des irrégularités dans la facturation de prestataires de soins à domicile opérant sous une même enseigne. Le préjudice est évalué provisoirement à plus de 2,5 millions d’euros.

L'ouverture de l'enquête fait suite «à plusieurs dénonciations du service antifraude (LAF) de la Caisse nationale de santé (CNS) relatives à de nombreuses irrégularités dans la facturation de prestataires de soins à domicile opérant sous une même enseigne pour un préjudice évalué provisoirement à plus de 2,5 millions d’euros, et suite à une analyse approfondie de multiples opérations bancaires suspectes par la Cellule de renseignement financier (CRF) constatant des irrégularités au niveau de la gestion des comptes de ces prestataires», précise le parquet. L'instruction judiciaire porte sur des chefs de faux, usage de faux, escroquerie à subvention, infractions à l’article 451 du code de la Sécurité sociale, association de malfaiteurs, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment.