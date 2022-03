Douanes allemandes : Justin Bieber a un mois pour récupérer Mally

Le chanteur canadien dispose de quatre semaines pour produire les papiers du singe qui lui a été confisqué jeudi à son arrivée en Allemagne, ont annoncé mardi les douanes.

«Il reste quatre semaines pour présenter les documents nécessaires et récupérer l'animal», a indiqué Martin Brandlhuber, un porte-parole des services de douanes de Munich. Pour récupérer Mally, un capucin de 14 semaines offert au chanteur en cadeau pour son 19e anniversaire, le 1er mars, et qui l'accompagnait dans son jet privé, Justin Bieber doit fournir les certificats vétérinaires requis pour l'importation d'animaux, attestant notamment de son origine et de ses vaccins.