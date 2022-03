Tentative de reccord? : Justin Bieber boit plus vite que son ombre

Quand on défie le chanteur de boire un grand verre de lait le plus vite possible, c’et en 26 secondes qu’il le fait. Impressionnant !

Alors qu’il avait inquiété ses fans à cause de quelques soucis de santé, Justin Bieber apparait en pleine forme dans une vidéo. Et il montre que les soucis qu’il se fixe sont toujours aussi bon enfant. Cette fois-ci, c’est dans le cadre d’une campagne de pub qu’il défie ses fans.

Afin d’inciter les anglais à boire plus de lait, la campagne «Make Mine Milk», a demandé au petit prodige canadien de chronométrer le temps minimum qu’il lui fallait pour boire un grand verre de lait. Et il réussit en 26 secondes top chrono ! Et qui dit descente d’un verre de lait, dit forcément une belle moustache au-dessus de la lèvre supérieure !