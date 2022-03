Los Angeles : Justin Bieber nous a bien eus!

Personne n’a jamais rien volé au jeune chanteur canadien et encore moins publié des photos et des vidéos privées lui appartenant. Il s’agissait d’un coup marketing.

Trop de rumeurs ont circulé sur lui

Pour être dans le coup, il l’a été. Allant même jusqu’à correspondre avec le fameux bloggeur qui était soi-disant en possession de son ordinateur et de son appareil photo. «Peu importe ce que tu as et ce que tu vas publier demain, mes fans ne me laisseront pas tomber», a-t-il répondu lorsque Gexwy a promis qu’il allait tout montrer au monde.