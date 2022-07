«Justice» World Tour : Justin Bieber reprend sa tournée mondiale

Atteint du syndrome de Ramsay Hunt, qui a paralysé une partie de son visage, le chanteur va mieux et remontera sur scène dans les jours qui viennent.

En juin 2022, Justin Bieber annonçait l’annulation de plusieurs dates de sa tournée mondiale , précisant être atteint du syndrome Ramsay Hunt provoquant une paralysie d’une partie de son visage. Aujourd’hui, le chanteur de 28 ans va mieux et il va pouvoir à nouveau chanter pour ses fans. Il remontera sur scène le 31 juillet, en Italie, dans le cadre du Lucca Summer Festival, est-il indiqué sur son site Internet.

Il se rendra ensuite au Danemark, en Suède, en Norvège et en Hongrie avant de s’envoler pour l’Amérique du Sud. Justin Bieber n'a, pour le moment, pas prévu de passer par le Luxembourg, mais il se produira pas trop loin de chez nous, à Cologne le 31 janvier 2023, à Paris les 6 et 7 mars ou encore à Anvers les 20 et 21 mars.