«Il va sortir ses poubelles», la tenue de Justin critiquée à l'évènement de sa femme

La dernière sortie de Justin Bieber et sa femme Hailey à l'évènement de Rhode, la marque de cette dernière, a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Aperçus dans les rues de New York, le chanteur de 29 ans a fait le buzz avec sa tenue jugée comme inappropriée, voire irrespectueuse pour certains, par rapport à celle de sa compagne.

«Elle est classe et lui on dirait qu'il va au camping du coin».

«Elle est classe et lui on dirait qu'il va au camping du coin». La dernière sortie de Justin Bieber et sa femme Hailey à l'évènement de Rhode, la marque de cette dernière, a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Aperçu dans les rues de New York, le chanteur de 29 ans a fait le buzz avec sa tenue jugée inappropriée, voire irrespectueuse pour certains, par rapport à celle de sa compagne. Hailey Bieber portait une sublime robe rouge avec des talons et un sac assortis quand Justin a enfilé un sweat, short, une casquette et une paire de… crocs. Un contraste de styles qui a déchaîné la Toile.