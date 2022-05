Canada : Justin Trudeau veut faire interdire les armes de poing

Le Premier ministre canadien a annoncé lundi un projet de «gel national de la possession d’armes de poing». Ce projet doit être soumis au Parlement où le Parti libéral de Justin Trudeau est minoritaire.

«Nous introduisons une législation pour appliquer un gel national sur la possession d’armes de poing», a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse, qu’il a donné en compagnie de plusieurs dizaines de proches de victimes de violences armées. «Cela signifie qu’il ne sera plus possible d’acheter, vendre, transférer ou importer des armes de poing où que ce soit au Canada», a-t-il ajouté.

«La violence armée est un problème complexe», a déclaré Justin Trudeau. «Mais au bout du compte, le calcul est en réalité fort simple: moins il y aura d’armes à feu dans nos communautés, et plus chacun sera en sécurité», a-t-il ajouté.

Critiques

La proposition de Justin Trudeau a été critiquée par l’opposition conservatrice. «Le vrai problème dans ce pays, ce ne sont pas les propriétaires d’armes à feu respectueux de la loi, qui sont strictement encadrés et strictement contrôlés», a déclaré John Brassard, leader de l’opposition à la Chambre des communes, à Radio-Canada.

«Le vrai problème dans ce pays, ce sont les gangs et les criminels qui importent des armes à feu, principalement des États-Unis, et qui utilisent des armes illégales dans nos rues», a-t-il ajouté. «L’annonce d’aujourd’hui ne se concentre pas sur la cause fondamentale de la violence armée dans nos villes: les armes à feu illégales introduites clandestinement au Canada par des gangs criminels», a tweeté pour sa part la députée conservatrice Raquel Dancho.