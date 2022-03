Kadhafi plante sa tente loin de New York

Le gouvernement libyen a trouvé un emplacement dans une banlieue éloignée et huppée de New York pour planter la tente bédouine du colonel Kadhafi: le parc d'une somptueuse demeure appartenant au milliardaire Donald Trump.

Un responsable du Département d'État américain a confirmé à l'Associated Press sous couvert de l'anonymat que le gouvernement libyen a loué à Trump une partie d'un domaine situé à Bedford, dans le comté de Westchester, à 70km de Manhattan. Des personnalités comme Ralph Lauren et Martha Stewart vivent aux alentours. Selon cette même source, la propriété baptisée Seven Springs Farm a été louée une semaine seulement, le temps de l'Assemblée genérale des Nations unies.

Le 1er septembre dernier, un juge du New Jersey a ordonné lundi l'arrêt des travaux en cours dans une résidence appartenant à la Libye et où Moammar Kadhafi souhaitait installer sa tente bédouine pour sa première visite aux États-Unis depuis son arrivée au pouvoir il y a maintenant 40 ans.

La présence de Kadhafi aux États-Unis intervient quelques semaines seulement après la libération pour raisons de santé par la justice écossaise d'Abdelbaset Ali al-Megrahi, seul condamné libyen dans l'attentat de Lockerbie. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 de la PanAm explosait au-dessus de la ville écossaise, faisant 270 morts, 259 personnes à bord -des Américains pour la plupart- et 11 au sol. Sur les 259 personnes tuées à bord du vol 103 de la PanAm 33 étaient originaires du New Jersey et 64 de l'État voisin de New York.