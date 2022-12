En France : Kad Merad et Julia Vignali se sont mariés

Personne n'en aurait rien su si le maire du petit village de Mary avait tenu sa langue: l'acteur Kad Merad et la présentatrice de Télématin se sont mariés le 26 novembre dernier, dans la petite commune de Saône-et-Loire. «Ils sont arrivés dans l'après-midi, très simplement, avec quatre invités venus de Paris et deux de leurs amis du Bassin minier prévenus à la dernière minute», raconte Roger Burtin dans les colonnes du Journal de Saône-et-Loire.

C'est un second mariage pour les deux célébrités de 58 et 47 ans. Le comédien a été marié une première fois et a eu un fils, Kalil, aujourd'hui âgé de 18 ans. L'animatrice de «Télématin» a elle un fils, Luigi, 14 ans. Les deux tourtereaux sont ensemble depuis huit ans. Ils se sont rencontrés sur l'émission «C à vous» sur France 5. Julia Vignali avait dû remplacer Anne-Sophie Lapix au pied levé et Kad Merad était venu présenter le film «Supercondriaque» avec Dany Boon et Alice Pol.