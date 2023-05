Käerjeng remporte la Coupe du Prince dans une ambiance de feu

Au bout d’une séance de tirs au but remportée (3-2) face au Racing au terme de 90 minutes sans but, Käerjeng s’est offert ce lundi sa deuxième Coupe du prince, la Coupe de Luxembourg des moins de 20 ans. Auteur de trois arrêts lors de la séance de tirs au but, Noah Scheidweiler a marqué la finale de son empreinte, jouée devant un peu plus de 1 700 spectateurs. Pour le Racing, c'est un nouvel échec en finale après la défaite face à Pétange la saison passée (1-0).