Käerjeng veut au plus vite le contournement

«Cela fait 30-40 ans que les gens attendent. Le contournement est nécessaire et il faut le réaliser le plus vite possible». À Käerjeng, même le parti Déi Gréng de Josée-Anne Siebenhaler a accueilli avec retenue la dernière variante de contournement de Bascharage proposée début mars par les ministres... verts de la Mobilité et de l'Environnement, François Bausch et Joëlle Welfring. Avec un tunnel censé épargner davantage la forêt du Bobësch.

«Nous sommes ouverts à d'autres options. Mais si c'est pour recommencer à zéro, refaire les études, alors non. On ne peut plus attendre quinze ans», lance la candidate écolo. Elle se dit prête à soutenir une proposition qui aurait moins d'impact, si elle n'allonge pas les délais et prend ses distances avec les militants de la Biergerinitiativ Gemeng Suessem, opposés au projet.

Pour eux il n'y a «pas besoin de contournement, nous ne sommes pas sur cette ligne», dit-elle. La BIGS réclame, elle, une prise de position claire du gouvernement sur l’option retenue et demande le classement immédiat du Bobësch comme zone Natura 2000, «intouchable».

«Prêt pour débuter des travaux»

Fin mars, le bourgmestre, Michel Wolter (CSV), annonçait le rejet unanime de la dernière variante par le conseil communal. Yves Cruchten (LSAP) souligne que le conseil communal a toujours été unanime pour plaider pour le contournement. «Concernant la nouvelle variante proposée par les ministres à mon étonnement, on n'a rien vu pas même de plan. On ne sait pas si c'est faisable, combien ça couterait, combien de temps cela prendrait», poursuit le député qui ajoute que le projet validé par la Chambre, inclut des mesures de compensation pour la nature.

S'il partage le souci «de minimiser l'impact sur la nature, Yves Cruchten souligne qu'il faut trouver une solution». Selon l'élu, le dossier est fin prêt pour débuter les travaux et être bouclé avant la fin du prochain mandat communal, «il ne manque que la signature du ministre de l'environnement et des Ponts et Chaussées». «On a voté une loi à la Chambre des députés, le gouvernement doit exécuter. Je suis confiant que le projet actuel n'est pas mort».

Jeudi, la cellule scientifique de la Chambre des députés a souligné que la loi de 2018 peut être qualifiée de «loi spéciale» de financement. En conséquence il serait possible de changer le tracé, à condition de respecter l'enveloppe de 139 millions d'euros qui avait été définie. Reste la question des études à refaire, et du coût du projet avec un tunnel.