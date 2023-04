Football/Bayern Munich: Kahn et Matthäus se disputent sur l’éviction de Nagelsmann

Deux anciens géants du Bayern Munich, l’actuel président du directoire du club Oliver Kahn et le consultant pour Sky Sports Lothar Matthäus se sont livrés ce week-end à une vive passe d’armes sur la mise à l’écart de l’entraîneur Julian Nagelsmann. «Lothar s’est érigé depuis la fin de sa carrière en critique en chef du football allemand. Mais si on le critique lui, il ne l’accepte pas et se laisse aller à des déclarations sans fondement et absurdes», a estimé dimanche Oliver Kahn à la télévision Bild-TV.