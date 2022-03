Bundesliga : Kahn verrait bien Buffon au Bayern

L'ancien gardien de but et capitaine du Bayern a conseillé mercredi au club bavarois à la recherche d'un gardien, de recruter l'international italien et de se méfier de la jeunesse de certains candidats.

«Le Bayern a les plus grosses ambitions et quand tu veux atteindre quelque chose, tu as besoin d'avoir l'un des meilleurs gardiens du monde», a déclaré Kahn au magazine Sport Bild en présentant Buffon comme son gardien idéal pour son ancien club.

Champion du monde 2006 avec l'Italie, Buffon, bientôt 32 ans, est sous contrat avec la Juventus Turin, son club depuis 2001. «Avec les jeunes, tu ne sais jamais comment ils vont s'adapter, comme l'a montré le cas Michael Rensing», a prévenu «King-Kahn».

Depuis que Kahn a pris sa retraite en mai 2008, le Bayern est toujours à la recherche d'une solution à long terme: Rensing, sa doublure pendant quatre saisons, n'a pas convaincu et a été relégué sur le banc des remplaçants au cours de la saison dernière. Les buts bavarois sont gardés depuis par Jörg Butt, 35 ans: «Il fait une extraordinaire saison, mais comme il a 35 ans, le Bayern doit réfléchir à une alternative», a souligné l'ancien international allemand. «Soit le Bayern va recruter un nouveau gardien, soit ils vont laisser Butt jouer une saison supplémentaire», a diagnostiqué Kahn.

Les internationaux allemands Manuel Neuer (Schalke 04), surtout, et René Adler (Leverkusen) sont présentés comme deux candidats potentiels pour le Bayern. «Ils ont du potentiel, ce sont des jeunes super bons», a admis Kahn, 40 ans. «Mais ils ne sont pas encore des gardiens de but de classe mondiale», a-t-il conclu.