Kaká est papa

Très tôt avant-hier matin, le footballeur brésilien Kaká (de son vrai nom Ricardo Leite) a assisté à la naissance de son premier enfant, prénommé Luca. La femme de la grande star du Milan AC, Caroline Celico, a accouché d’un petit garçon de 3,6 kg et 51 cm. Selon la formule consacrée, le bébé et la maman se portent bien. Le club milanais a exprimé sa joie et félicité son joueur-vedette, âgé de 26 ans.