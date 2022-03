Kaká et Ronaldo ont été achetés à crédit

Pour s'offrir les deux stars, le Real Madrid a fait comme beaucoup de particuliers pour s'offrir son rêve galactique: le club a obtenu pas moins de 153 millions d'euros de prêts.

Caja Madrid n'a pas confirmé la destination des fonds. Santander et le Real Madrid n'ont pour leur part pas souhaité faire de commentaires. Selon El Mundo, l'ensemble du conseil d'administration de Caja Madrid, y compris les représentants des syndicats et des partis politiques de gauche ont voté le prêt, alors que les sommes astronomiques payées pour Kaká et C. Ronaldo en pleine crise économique ont suscité des critiques.