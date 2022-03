Nouveaux produits : Kalachnikov compte se lancer dans les vêtements

Frappé de plein fouet par les sanctions américaines, le fabricant russe d'armes cherche un second souffle en visant de nouveaux marchés et en changeant de logo.

Avec ses vêtements et ses couteaux, Kalachnikov cherche à s'implanter en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique.

Rendue célèbre par ses fusils d'assaut AK-47, la société Kalachnikov a présenté mardi à Moscou son nouveau logo avec un objectif: «Promouvoir de manière plus efficace» ses produits. Il a également annoncé le lancement de «vêtements pour les tireurs sportifs et les chasseurs» sous la marque Kalachnikov. La fabrication des accessoires, notamment des couteaux Kalachnikov figure également parmi les projets de la société.

Le logo exécuté en rouge et noir -les couleurs du drapeau d'Oudmourtie (Oural) où sont situées les usines principales de la société Kalachnikov- représente une grande lettre «K» ressemblant par sa forme au chargeur d'AK-47. «Le fusil automatique Kalachnikov est l'un des symboles russes qu'on connaît vraiment dans le monde», et ce nouveau logo «reflète les principes fondamentaux de l'entreprise: la fiabilité, la responsabilité et la facilité de mise en oeuvre», a déclaré le directeur général de Kalachnikov, Alexeï Krivoroutchko, dans un communiqué.