Gagne tes places!: Kaleo, ce groupe folk rock blues, en concert à la Rockhal!

Depuis la sortie de leur album certifié or, A/B de 2016, le groupe de rock islandais KALEO, mené par le chanteur et compositeur JJ Julius Son, a fait voyager sa musique dans le monde entier. L'album a donné naissance à trois singles à succès: «No Good», nommé par les GRAMMY, «All The Pretty Girls», disque d'or, et «Way Down We Go», certifié double platine.

Après avoir accumulé plus d'un milliard de streams, 39 certifications internationales et d'innombrables concerts à guichets fermés de Londres à Moscou, KALEO est devenu un phénomène mondial. Connu pour ses performances live électrisantes, KALEO a fait salle comble lors de sa première tournée aux États-Unis et s'est fait remarquer à Coachella, Lollapalooza et Bonnaroo. Depuis que KALEO a conclu un programme de tournée de trois ans presque non-stop pour leur album A/B en octobre 2018, Julius Son était en studio pour travailler sur l'album suivant très attendu du groupe. Le deuxième album de KALEO - Surface Sounds - est sorti le 23 avril 2021 sur Elektra/Atlantic et comprend les singles principaux «I Want More» et «Break My Baby» ainsi que «Alter Ego».