Paul Kalkbrenner, le maître des platines attendu au Kirchberg

À l’occasion de sa grande tournée estivale et du plus gros show de Paul Kalkbrenner jamais organisé au Grand-Duché, on peut compter sur la star du film «Berlin Calling» pour faire danser la foule, et l’emmener progressivement vers l’extase. Car si le natif de Leipzig n’est pas du genre à en faire des tonnes, le grand frère de Fritz Kalkbrenner privilégie l’expérience musicale et se révèle à chaque set d’une redoutable efficacité.