Asie : Kamala Harris arrive en Corée du Sud au lendemain de tirs de missiles du Nord

La vice-présidente américaine doit rencontrer jeudi le président sud-coréen et visiter la Zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées.

La vice-présidente américaine Kamala Harris est arrivée jeudi, en Corée du Sud, pour un voyage visant à souligner la force de l’alliance entre Washington et Séoul, au lendemain de nouveaux essais de missiles balistiques par la Corée du Nord.

La Corée du Nord a qualifié la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, de «pire destructrice de la paix internationale» lors de sa visite de la frontière en août dernier. Peu avant l’arrivée de Kamala Harris en Corée du Sud, le Nord a procédé à deux tirs de missiles balistiques, un dimanche et un mercredi, dans le cadre d’une série record de tests d’armes depuis le début de l’année.

«Programme d’armement illicite»

Les responsables de Séoul et Washington avertissent depuis des mois que Pyongyang se prépare à effectuer un nouvel essai nucléaire. Un essai qui pourrait avoir lieu dès le mois prochain, après le congrès du Parti communiste chinois, a estimé le Service national du renseignement (NIS) sud-coréen.

Les États-Unis et la Corée du Sud organisent cette semaine un exercice naval conjoint de grande envergure considéré comme une démonstration de force face aux provocations croissantes du Nord. Avec le président Yoon, Kamala Harris devrait discuter de l’alliance de sécurité de longue date entre les deux alliés, du renforcement de leur partenariat économique et technologique ainsi que d’une série d’autres questions régionales et mondiales, a fait savoir son bureau.