Etats-Unis: Kamala Harris en quête de visibilité avant 2024

Mais il est aussi publié peu après un article de l’agence Reuters se faisant l’écho d’une certaine frustration dans le camp démocrate autour de Kamala Harris, première femme à ce poste et aussi première vice-présidente d’origine afro-américaine et asiatique. Ce n’est pas le premier de ce genre, mais la réaction de l’exécutif a été particulièrement vive. Un «marronnier idiot», a par exemple fustigé le directeur de communications de la Maison-Blanche, Ben LaBolt.

«Je ne suis rien, mais que je peux être tout»

«Les femmes qui occupent de hautes fonctions font l’objet de plus de critiques, et cela vaut encore plus pour les femmes issues de minorités. Mais c’est tout de même troublant d’avoir à tweeter son soutien à sa propre vice-présidente», note Wendy Schiller, professeure de sciences politiques à l’université Brown. «Depuis deux ans, ce que Biden attend de Harris n’est pas très clair, et dans ces conditions il est difficile de faire une forte impression», estime-t-elle.