Volley-ball: Kamil Rychlicki sorti en demies de la Ligue des champions

Pérouse et Kamil Rychlicki avaient déjà perdu en demi-finales de la Ligue des champions l'année dernière.

Comme l'année dernière, l'aventure européenne s'arrête en demi-finales de la Ligue des champions pour Kamil Rychlicki et Pérouse. Le Luxembourgeois a été stoppé par le double tenant du titre, Kedzierzyn-Kozle, vainqueur à l'aller et au retour (3-1) et qui retrouvera un autre club polonais, Jastrzebski, en finale. La saison n'est pas terminée pour Pérouse, mais les choses se sont également compliquées en championnat.