People : Kanye West aurait fait à plusieurs reprises l’éloge d’Adolf Hitler

Kanye West n’en finit plus de défrayer la chronique. Après avoir choqué les Etats-Unis en portant un T-shirt «White Lives Matters» lors de la Fashion Week de Paris en octobre, il avait tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux. Récemment attaqué en justice pour ses commentaires sur la mort de George Floyd par la famille de ce dernier, le rappeur aurait perdu environ deux milliards de dollars après avoir perdu des contrats avec des grandes marques comme Adidas et Gap. Et cette semaine, c’est le magazine spécialisé Rolling Stone qui dévoile des témoignages d’employés de sa marque Yeezy, faisant part d’un environnement de travail «chaotique» et «toxique».