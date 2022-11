États-Unis : Kanye versera 200 000 dollars par mois à Kim

Les ex-époux ont finalisé leur divorce et réglé les derniers détails concernant la garde de leurs quatre enfants.

Kanye West et Kim Kardashian (ici en décembre 2018) auront un «accès égal» à leur progéniture. Getty Images

Presque deux ans après que Kim Kardashian a demandé le divorce et neuf mois après qu’il a été prononcé, tout semble désormais réglé entre Kanye West et elle. Du moins en ce qui concerne la garde des enfants, la pension alimentaire et les diverses demeures dont les ex-époux étaient propriétaires. D’après les informations obtenues par TMZ, un accord a été trouvé entre les anciens époux, lundi 28 novembre 2022, leur évitant ainsi de passer par la case procès.

Selon les termes de l’arrangement, Kim et Kanye – qui est candidat à l’élection présidentielle américaine de 2024 – auront la garde partagée et un «accès égal» à leurs quatre enfants: North, 9 ans, Saint, presque 7 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans. Le rappeur devra verser 200 000 dollars de pension alimentaire par mois pour les bambins à la femme d’affaires. Chacun des parents paiera la moitié des frais d’études de sa progéniture et des dépenses liées à sa sécurité. TMZ a en outre appris que si un désaccord survient à propos d’un sujet en lien avec les enfants, les deux Américains ont accepté le principe de régler le problème par la médiation.

Enfin, en ce qui concerne les divers biens immobiliers dont le couple était propriétaire durant ses sept années de mariage, ils ont été répartis selon le contrat signé par les époux avant de se dire «oui». Le site précise que Kanye gardera sa maison de Malibu, deux ranches situés dans le Wyoming, un terrain de 121 hectares à Calabasas, une maison en Belgique, ainsi que celle de son enfance à Chicago. Il a par contre choisi de céder à Kim la villa qu’il avait achetée et qui se situe juste en face de celle de son ex. L’influenceuse restera elle propriétaire de sa villa de l’Idaho et de la demeure de Hidden Hills, dans le comté de Los Angeles.