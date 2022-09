Instagram : Kanye West affiche son ex-belle-mère en photo de profil

L’artiste américain de 45 ans s’est expliqué sur ce changement de photo en story. Et, d’après lui, il ne faut y voir aucune malice de sa part. «J’ai posté l’image de Kris avec des pensées de paix et de respect. Changeons de discours», a-t-il écrit. Ceci sous-entendrait que Kanye West ne serait plus en guerre avec le clan Kardashian-Jenner et qu’il aimerait apaiser les tensions du passé.

Pour rappel, le 22 septembre 2022, il avait publiquement demandé des excuses à Kim Kardashian, dans une émission de télé américaine, après des attaques répétées. «C’est la mère de mes enfants et je m’excuse pour le stress que j’ai pu causer, même quand j’étais frustré, parce que Dieu me demande d’être plus fort. J’ai besoin que cette personne (NDLR: Kim) soit moins stressée, saine d’esprit et aussi calme que possible pour élever les enfants», avait-il déclaré.