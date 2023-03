La révélation: Kanye West assure qu'il n'est plus antisémite

«Regarder Jonah Hill dans «21 Jump Street» me fait à nouveau aimer le peuple juif. Personne ne devrait transformer sa colère contre un ou deux individus en haine envers des millions d’innocents. Aucun chrétien ne peut être qualifié d’antisémite sachant que Jésus est juif. Merci Jonah Hill, je t’aime», a écrit Kanye West sur son compte Instagram le 25 mars 2023.

Cette déclaration a été reçue avec circonspection. «Ça ne marche pas comme ça Kanye. Le mal est fait. Les graines de la haine que tu as plantées ont déjà germé», «Vous avez besoin d’une hospitalisation. Immédiatement!» «Je n’ai jamais lu une excuse aussi drôle», «Mec, reprends tes médicaments, s’il te plaît», ou encore «Votre humeur bipolaire est épuisante. Renseignez-vous sur l’histoire juive et donnez-nous les excuses que nous méritons», peut-on lire dans les commentaires de la publication, likée plus de 3 millions de fois en 48 heures.