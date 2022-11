A nouveau sanctionné: Kanye West ne peut plus publier sur Instagram

À nouveau sanctionné : Kanye West ne peut plus publier sur Instagram

À compter du 1er novembre 2022, et durant trente jours, Kanye West, qui prétend avoir perdu 2 milliards de dollars depuis qu’il s’est fendu d’agissements et de sorties à caractère antisémite, est dans l’impossibilité de pouvoir poster quoi que ce soit sur son compte Instagram. Il a été sanctionné suite à une «violation du règlement» du réseau social.

Un représentant de Meta, société mère d’Instagram, a expliqué à «Billboard» que le compte du rappeur était désormais «verrouillé», ce qui implique que Ye ne peut plus publier, ni commenter d’autres publications ou envoyer des messages. Le responsable n’a en revanche pas indiqué après quel post ces mesures avaient été prises, se contentant d’assurer qu’il avait été depuis lors supprimé. On rappellera que la star américaine, dont le dernier album en date, «Donda 2», n’est sorti que sur Stem Player, avait déjà vu l’utilisation de ses comptes Instagram et Twitter restreinte en octobre 2022 après des publications polémiques.