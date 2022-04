Coachella : Kanye West remplacé par The Weeknd et Swedish House Mafia

Le festival Coachella a trouvé comment combler le vide laissé par la défection du rappeur.

Ce sont désormais The Weeknd et Swedish House Mafia qui se produiront les dimanches 17 et 24 avril en têtes d’affiche de l’événement. Le Canadien et le collectif suédois ont sorti le titre «Moth To A Flame» en octobre 2021 et sont tous managés par SALXCO, rappelle TMZ.