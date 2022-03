Le lounge de Kalonji : Kanye West: «See me now»

Il y a un an, Obama le traitait de «crétin» après avoir bousculé Taylor Swift aux MTV Video Music Awards, le rappeur avoue aujourd’hui n’être plus le même et propose un nouveau titre avec Beyoncé et Charlie Winston.

Pour la web télévision Ustream, Kanye West a affirmé être un homme métamorphosé. Rappelons que l’été dernier, le rappeur avait fait irruption sur scène lors des MTV Video Music Awards à New York, prétendant que la chanteuse Taylor Swift ne méritait pas sa récompense. L’artiste de 33 ans avait alors subi de violentes critiques de la part de la profession.