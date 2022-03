Karadzic plaidera non coupable

L'ancien chef politique des Serbes de Bosnie a refusé de plaider coupable ou non coupable. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a donc tranché pour lui.

Radovan Karadzic, "la plus haute autorité civile et militaire" de la République serbe de Bosnie entre 1992 et 1996 a sûrement beaucoup de choses à apprendre à la Cour sur les persécutions, exterminations, déportations, actes inhumains ou prises d'otages, commis dans 27 communes bosniaques par l'armée des Serbes de Bosnie.