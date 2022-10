Football : Karim Benzema enfin lauréat du Ballon d’or?

Benzema, lui, coche toutes les cases pour l’obtenir: vainqueur de la Ligue des champions et du Championnat d’Espagne en club, de la Ligue des nations en sélection, meilleur buteur et joueur d’Espagne en 2021-2022, auteur de 50 buts toutes compétitions confondues, le natif de Lyon apparaît comme le prétendant N o 1 du trophée.

Mané et Lewandowski en embuscade

Et Sadio Mané a lui aussi échoué contre le Real en finale de C1 (1-0), après avoir été champion d’Afrique avec le Sénégal et vice-champion d’Angleterre avec Liverpool.

Aucun suspense, à en croire Carlo Ancelotti, entraîneur de Benzema au Real: «Il a marqué de nombreux buts, il a bien fini la saison et maintenant il file tout droit vers le Ballon d’or. Est-ce qu’il subsiste encore un doute? Pour moi, plus aucun.»

De l’ombre à la lumière

Réformé cette année, le règlement du Ballon d’or est encore plus favorable au Français. Il couvre désormais la saison sportive (en l’occurrence 2021-2022) et non l’année civile, ce qui inclut le titre en Ligue des nations obtenu en octobre 2021 avec les Bleus. Et il insiste sur «les performances individuelles» et le «caractère décisif et impressionnant» des postulants.