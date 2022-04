Football : Karim Benzema est-il le favori pour le Ballon d'or?

Karim Benzema et Robert Lewandowski abordent mardi, en quart de finale retour de Ligue des champions, un moment décisif dans leur saison avec un œil, déjà, sur le Ballon d'or.

Auteur de deux triplés consécutifs en Champions League, l'attaquant du Real Madrid marche sur l'eau. AFP

Le duel à distance reprend de plus belle pour les deux machines à buts, contre Chelsea pour le Madrilène Benzema (21h00), face à Villarreal pour le Bavarois Lewandowski (21h00). La soirée marquera-t-elle un tournant dans la course au Ballon d'or? Étincelant de régularité jusque-là, Robert Lewandowski est en effet proche d'une élimination tonitruante avec le Bayern Munich, battu (1-0) au match aller, alors que Benzema arrive au stade Bernabéu, en pleine confiance, après son triplé lors de la première manche contre Chelsea (3-1).

Les dernières semaines ont permis à «KB9» de se rapprocher du Bavarois: ses deux triplés, en huitième retour contre le Paris SG (3-1) puis à Londres, ont doublé son total de buts sur cette édition de la C1. Avec onze unités, l'international français talonne l'avant-centre du Bayern (12 buts), leader du classement.

Benzema «s'améliore tous les jours comme le bon vin. Il est de plus en plus un leader dans l'équipe, dans le groupe et je pense que c'est la plus grande différence», a dit son entraîneur, Carlo Ancelotti, mercredi.

Avantage Benzema pour le Ballon d'Or?

Le Polonais, toujours irrésistible sur les terrains de Bundesliga, garde une petite marge sur son rival lorsqu'on prend en compte les compétitions nationales: avec 46 buts en 40 matches, dont un penalty inscrit samedi contre Augsbourg (1-0), «Lewy» compte neuf unités de plus de que «Benz» (37 buts en 37 matches).

Double tenant du trophée de meilleur joueur Fifa de l'année et deuxième du Ballon d'Or 2021, Lewandowski apparaît, cette fois, distancé dans la course aux récompenses individuelles, qui bat déjà son plein. Car Benzema bénéficie du changement de règles annoncé par les organisateurs du Ballon d'Or, désormais remis au terme de la saison sportive, à la fin de l'été. Bien parti pour être champion d'Espagne, il a aussi dans son escarcelle un titre international, en Ligue des nations.

Et cela n'a pas échappé aux plus fins observateurs. «J'ai dit, il y a deux ans, qu'il était sans doute le joueur le plus sous-coté dans le football mondial, ce n'est peut-être plus le cas», confirmait récemment l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel.

A quand une explication Benzema-Lewandowski sur la même pelouse ? Le duel n'est envisageable qu'en finale de C1 cette saison... mais pourrait devenir plus régulier l'année prochaine, si «Lewy», en fin de contrat en 2023, choisissait le Barça, comme l'évoquent plusieurs médias. Autre rendez-vous dans l'agenda, le Mondial-2022: France-Pologne est une confrontation possible au stade des huitièmes de finale au Qatar. Et les deux buteurs ont sans doute hâte d'en découdre.