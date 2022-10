Romance : Karim Benzema et Jordan Ozuna, c'est officiel!

Les rumeurs allaient bon train depuis cet été quand le top américain et le joueur du Real avaient été aperçus très complices sur un yacht dans le sud de la France. C'est désormais officiel: c'est bien Jordan Ozuna qui fait battre le cœur du footballeur depuis plusieurs mois. Elle a été aperçue sur le tapis rouge de la cérémonie du Ballon d'or lundi soir et a posté des photos sur Instagram qui ne laissent plus de place au doute.