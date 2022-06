Football : Karim Benzema renonce à son appel dans l’affaire de la «Sextape»

L’international français a renoncé samedi à son appel dans le procès pour complicité de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena.

Ce renoncement de Karim Benzema met un terme à l’une des affaires extra-sportives les plus médiatisées des dernières années.

L’affaire de la «sextape» touche à sa fin, six ans et demi après les faits: Karim Benzema a renoncé samedi à son appel dans le procès qui l’oppose à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, entérinant sa condamnation à un an de prison avec sursis.