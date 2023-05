Karine Ferri maman pour la troisième fois

Carnet rose dans la famille Gourcuff. Le 3 mai 2023, Karine Ferri, 41 ans, a accouché d’une fille à la maternité Port Royal, à Paris. L’animatrice, qui fait passer son mari et ses enfants avant sa carrière, a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram avec une série de photos de sa grossesse ainsi qu’une image de la main de la petite Sasha.

«Après t’avoir tant espérée et tant attendue, tu es enfin arrivée dans nos vies. Sasha, nous t’aimons si fort et nous sommes si heureux», a écrit la femme de l’ancien footballeur Yoann Gourcuff en légende de son post. Le bébé est le troisième enfant du couple après Maël (7 ans) et Claudia (4 ans).