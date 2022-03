«The Voice» – Karine Ferri remplacée par Tatiana Silva

En juin 2021, Karine Ferri annonçait au «Parisien» qu’elle n’apparaîtrait plus dans «The Voice». L’animatrice de 39 ans dont la famille est la priorité estimait que sa présence y était «anecdotique» et évoquait une rentrée chargée. Neuf mois plus tard, le nom de celle qui la remplacera dans le télécrochet aux côtés de Nikos Aliagas est connu.