L'animatrice vedette de «M6» est dans la tourmente après des propos jugés racistes sur «CNews», lundi.

Alors qu'elle venait faire sur CNews la promotion de son documentaire intitulé «Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration», lundi, Karine Le Marchand a dérapé en plein direct. L'animatrice star de M6 a confié une anecdote à Pascal Praud, datant d'une des premières visites dans la capitale.

«J’ai vu le RER arriver, j’ai vu tous ces Noirs et tous ces musulmans, enfin ces Arabes, qui sortaient. Des gens qui avaient des têtes que je n’avais pas l’habitude de voir, parce qu’à Nancy j’étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. J’ai vu plein de gens sortir et j'ai fait: ''Ah''. Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur, parce que je n'avais pas l'habitude, a-t-elle raconté avec assurance. Et après, très vite, j’ai pris l’habitude et je n’ai plus eu peur des gens qui avaient des têtes étrangères.»

«Il va falloir arrêter de nous prendre pour des débiles»

L'extrait a été abondamment commenté sur les réseaux sociaux, certains internautes rappelant à Karine Le Marchand, dont le père est né au Burundi, qu'elle était elle-même métisse. Les propos de l'animatrice ont fait bondir deux députées de gauche. «Propos racistes de Karine Le Marchand, accueillis par des rires complices. Est-on surpris de cet énième dérapage sur CNews? Je saisis l’Arcom», a écrit sur X l'élue insoumise Ersilia Soudais.

«Il va falloir arrêter de nous prendre pour des débiles, Karine Le Marchand. Quand on fricote toute l’année avec l’extrême droite et qu’on vient tenir ce discours sur CNews, on sait très bien ce qu’on fait. Ces propos sont racistes, je saisis l’Arcom», a également dénoncé la jeune députée écologiste Léa Balage El Mariky.

