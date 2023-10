Karine Le Marchand: «Je ne l'ai jamais vu violent, rarement en colère»

Karine Le Marchand et Stephane Plaza sont très unis dans la vie.

«Il m'a expliqué qu'il s'était en effet disputé avec Jade. C'était une dispute de couple. Et ça a été assez violent», raconte-t-elle. «Selon lui, elle a levé les mains devant elle et il l'a poussée pour partir. Il affirme que c'est un accident. Je n'étais pas avec eux à ce moment-là, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé».

Si elle ne veut pas prendre parti pour l’un ou pour l’autre, elle s’interroge: «En revanche, je m'étonne. Après ce qu'elle décrit comme une agression, elle reste encore six mois avec lui. Et continue, plusieurs mois durant, à travailler avec celui qu'elle considère comme son bourreau?». Un argument qui va sans doute faire bondir les associations de défense des femmes victimes de violence domestique.

«À la limite, c'est un con, un goujat»

Elle raconte que Stéphane Plaza avait créé le poste d'assistance spécialement pour sa compagne et qu'il lui avait payé un appartement pendant quatre ans, à hauteur de 1 400 euros par mois, et ce même après leur rupture.

Pour l’animatrice de «L’Amour est dans le pré», cette affaire ressemble plutôt à une cabale. «Elles se sont mises ensemble, l'ont agoni d'injures. Et elles avaient raison, c'est mal ce qu'il a fait». Et de confier: «Chaque fois qu'il s'affichait sur les réseaux sociaux, elles lui envoyaient des messages de haine. Il m'a dit: ''Elles me veulent du mal. J'ai peur''».