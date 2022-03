Karine n'a peur de rien avec son cabaret itinérant

NONDKEIL - Depuis quinze ans, Karine Otellé est intermittente du spectacle. Elle est connue pour son personnage de cabaret, Fearless. Un spectacle itinérant et original.

Après avoir longtemps travaillé sous l'autorité d'un metteur en scène, Karine Ottelé, alias Fearless, décide de monter son propre spectacle. C'était il y a deux ans. Aidée par sa mère et son conjoint, la jeune femme a progressivement réalisé ses costumes, chorégraphié ses apparitions et démarché ses clients.

En effet, le concept du spectacle de Fearless est celui d'un cabaret itinérant. «Je suis seule sur scène et je chante en direct», explique-t-elle. Du coup, pour ne pas ennuyer les spectateurs, Karine s'est inspirée de quelques trucs et astuces auprès du roi de la transformation, Arturo Brachetti, afin de changer facilement de tenue.

«À la seule différence près qu'elle se change lentement et avec grâce», souligne Valéry. Ce dernier la suit un peu partout à travers la France avec ses lumières et sa disco-mobile. «Notre spectacle est modulable. Il va de la simple prestation de chant jusqu'à la soirée complète avec piano-bar et animation DJ».