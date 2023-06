Omelette suspecte, incohérences, photo douteuse: le profil inquiétant du mari

Karine Esquivillon, 54 ans et mère de cinq enfants, a disparu le 27 mars en Vendée. DR

Qu’est-il advenu de Karine Esquivillon ? Cette mère de cinq enfants est introuvable depuis le 27 mars dernier, jour où elle a disparu de son domicile de Maché (Vendée). Dans cette affaire qui rappelle un peu celle de Delphine Jubillar , les zones d’ombre sont encore très nombreuses. Mais le dossier a fait un bond en avant mercredi, avec le placement en garde à vue de Michel Pialle, le mari de la Française de 54 ans. Les nombreuses incohérences et la personnalité troublante de cet homme sont au cœur de l’enquête.

Michel Pialle, qui est le père de trois des cinq enfants de Karine, est la dernière personne à l’avoir vue vivante, rappelle «Le Parisien». Il a attendu six jours pour signaler la disparition de son épouse, expliquant ne pas s’être inquiété parce qu’il pensait qu’elle avait «simplement besoin d’air». L’individu assure que rien de spécial ne s’est passé ce fameux 27 mars, et que sa femme s’est évaporée en quelques minutes, sans explication ni lettre d’adieu. Michel Pialle dit n’avoir rien vu parce qu’il était occupé à… chercher le chat, qui avait pris la poudre d’escampette. Lors d’un autre témoignage, il a toutefois affirmé avoir couru derrière la voiture de sa conjointe pour tenter de la retenir.

Ses enfants c’était tout pour elle Adélaïde Esquivillon, sœur de Karine

Pour la sœur de la disparue, ce départ précipité n’est pas crédible. «Ses enfants c’était tout pour elle, elle tenait beaucoup à eux, ça ne lui ressemble pas. (…) J’ai du mal à croire qu’elle soit partie comme ça dans l’après-midi», confie Adélaïde Esquivillon à BFMTV. Michel Pialle, lui, explique que lui et Karine ne sont plus en couple depuis trois ou quatre ans mais qu’ils continuaient à vivre sous le même toit. L’homme assure d’ailleurs avoir reçu un SMS de son épouse lui disant: «Je pars. Je n’en peux plus d’être à deux mais plus en couple.»

Or, les enquêteurs ont déterminé que le téléphone de Karine a toujours «borné» près de chez elle, ce qui tend à prouver qu’elle n’a jamais quitté le coin. Il est donc probable que Michel Pialle ait lui-même écrit les quelques SMS prétendument envoyés par la disparue jusqu’au 31 mars. Deux photos de la dune du Pilat, que Karine est censée avoir envoyées à sa famille depuis son téléphone, ont en effet été trouvées sur Internet. Quant à cette supposée séparation, personne n’en a jamais entendu parler, pas même leurs propres enfants. «C’est le couple formidable que tout le monde aimerait avoir. On avait l’impression que c’était des inséparables», confie à ce propos une proche à BFMTV.

Michel Pialle est par ailleurs rattrapé par un casier judiciaire bien rempli, dont plusieurs proches de Karine ignoraient tout jusqu’ici. Il a notamment été condamné pour des escroqueries et plusieurs témoignages évoquent une forte tendance à «l’affabulation» et au «mensonge». Certains évoquent de plus une dispute entre Michel et Karine, lors de laquelle l’homme, qui pratique le tir sportif, aurait braqué une arme sur son épouse. L’intéressé dément.

L’ex-compagne du suspect a, elle, livré un témoignage accablant aux gendarmes. Elle est certaine d’avoir été victime d’une tentative d’empoisonnement de la part de Michel Paille, il y a plus de 20 ans. Elle et ses parents avaient, en effet, dû être hospitalisés après avoir mangé une omelette aux champignons préparée par le suspect, à laquelle lui-même n’avait pas touché. L’enquête, ouverte le 17 avril, pour «enlèvement et séquestration», a été élargie mardi à des faits de meurtre.