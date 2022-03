Karl Lagerfeld a osé une grange siglée Chanel!

Pour l'été 2010, Karl Lagerfeld propose

à toutes les femmes une collection champêtre.

Karl Lagerfeld a une fois de plus surpris son monde, mardi, en proposant aux femmes pour l’été prochain une collection champêtre, dans le décor rustique d’une grange installée, meule de foin comprise, sous la verrière du Grand Palais à Paris. La charpente porte les deux C entrecroisés du logo et le nom de la griffe. Des brins de paille jonchent le sol, les gradins du public sont recouverts de toile de jute. Un coq chante, donnant le signal du défilé.