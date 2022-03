Leçon de style : Karl Lagerfeld aurait rhabillé la reine

La tenue de la grande dame lors du jubilé n'était pas tout à fait du goût du styliste. Ce dernier a cependant vivement apprécié celle de Kate Middleton.

Invité pour commenter le jubilé d’Elizabeth II sur France 2, Karl Lagerfeld n’a pas pu s’empêcher de commenter le look de Sa Majesté: «J’aurais habillé la reine d’une cape, cela aurait été plus joli que son châle», a-t-il déclaré. Dans la foulée, le créateur a esquissé un croquis de la tenue idéale à ses yeux, qu’il a ensuite postée sur Twitter .

Quant à la palme du plus beau look, Karl l'a décernée à la Duchesse de Cambridge, qui portait pour l'occasion une robe rouge Alexander McQueen. «Kate Middleton nous montre qu’elle a une chute de reins aussi charmante que celle de sa sœur», a-t-il twitté. «Elle a une silhouette qui rend le sans-faute plus facile».