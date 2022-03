Karolina Kurkova, meilleur espoir des top models

A 23 ans, la belle Tchèque est la plus jeune dans le top 5 des mannequins les plus sexy du monde, établi par le site Models.com.

Le site internet de référence pour les mannequins, Models.com, vient d’établir un classement des tops les plus sexy du monde. C’est Heidi Klum qui trône à la première place, suivie de Gisele Bündchen, d’Adriana Lima et de Tyra Banks. Avec sa plastique parfaite et ses longs cheveux blonds, Karolina Kurkova y figure en cinquième position.