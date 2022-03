Evénement – «Karolina mérite le titre de Miss Monde»

Événement : «Karolina mérite le titre de Miss Monde»

Pas qualifiée pour la finale, Miss Luxembourg 2020, Emilie Boland est ravie que la Polonaise Karolina Bielawska ait décroché la couronne de Miss Monde mercredi à Puerto Rico.

Fin du suspense au concours de Miss Monde: après avoir été reporté mi-décembre pour cause de Covid, la jeune Polonaise de 22 ans, Karolina Bielawska, a décroché la couronne et l’écharpe, devant l’Américaine Shree Saini et l’Ivoirienne Olivia Yace.