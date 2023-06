Grèce: Karpathos, l'île, où ce sont les femmes qui commandent

Malgré l'occupation ottomane à partir de 1538 puis la présence italienne dans l'île entre 1912 et 1944, Olympos garde ses spécificités. Isolé du reste de l'île, ce village a toujours résisté aux changements jusqu'à ce qu'une route asphaltée ne soit construite dans les années 1980.

Rigopoula et son mari.

Héritage

Désormais, chaque été, des milliers de touristes s'affairent dans les hauteurs pittoresques. «Ce système d'héritage était très avancé par rapport au reste de la Grèce. L'héritage de la mère allait à la fille aînée», explique Giorgos Tsampanakis, historien originaire du village de cette île située entre la Crète et Rhodes, dans le sud de la mer Égée.

Fille aînée, Rigopoula Pavlidis a donc hérité de 700 oliviers. «Les familles n'avaient pas assez de biens pour les diviser entre tous les enfants (...) Et si on avait laissé l'héritage aux hommes, ils l'auraient dilapidé!», plaisante-t-elle.

«De nombreuses femmes se font encore appeler par le nom de famille de leur mère et non par celui de leur mari», ajoute-t-il. A partir des années 1950, l'émigration des hommes vers les Etats-Unis et d'autres pays européens oblige les femmes à gérer, seules, les exploitations agricoles.