«Avatar 2» : Kate Winslet a battu un record de Tom Cruise

La star de «Titanic» a réalisé un véritable exploit lors du tournage d'«Avatar 2». Elle est parvenue à tenir plus de 7 minutes en apnée.

Kate Winslet a arraché un record au roi de la cascade Tom Cruise. La star de «Titanic» a ainsi tenu pendant sept minutes et 14 secondes en apnée, lors du tournage d'«Avatar: The Way Of Water». Tom Cruise avait réussi à retenir sa respiration pendant six minutes, lors du tournage de «Mission: Impossible – Rogue Nation», sorti en 2015. Une personne moyenne peut retenir sa respiration pendant environ une à deux minutes, note Fox News.

Kate Winslet se trouvait dans une cuve de 37 mètres de haut contenant près d'un million de litres d'eau. On peut voir l'actrice bras grands ouverts et longue cape flottant dans l'eau, essayer de marcher, sans aide respiratoire. «J'ai une vidéo de moi arrivant à la surface en disant: "Suis-je morte? Suis-je morte?", raconte Kate Winslet, qui interprète Ronal dans la suite d'«Avatar» J’ai tout de suite voulu connaître mon temps. Je ne pouvais pas croire que c'était 7 min 14».

«Vous n'avez plus peur»

Un exploit digne des apnéistes professionnels, qu'elle a semble-t-il réalisé sans difficulté: «Je marchais sur le fond du réservoir, a-t-elle expliqué à Collider. C'est une grande séquence cérémoniale avec des ailes énormes et lourdes. C'était assez effrayant. Le fait est que lorsque vous pouvez retenir votre souffle pendant sept minutes, vous n'avez plus peur». Comment Kate Winslet est-elle parvenue à réaliser cet exploit? Lors d'une interview accordée à The Hollywood Reporter, l'actrice avait expliqué qu'elle avait dû apprendre à plonger pour son rôle dans Avatar 2.

À noter que dans l’exercice de l’apnée, Kate Winslet et Tom Cruise devancent Sigourney Weaver, Isla Fisher et Jude Law, selon un classement réalisé par «The Space Cinema». Cécile de France, Daniel Craig, Blake Lively et Angelina Jolie s’en sortent pas mal non plus.