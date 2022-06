«Stranger Things» : Kate Bush bouleversée par le regain de popularité de son ancien tube

Kate Bush décrit comme «assez bouleversant» le retour de son tube "Running Up That Hill" en tête des charts britanniques 37 ans après sa sortie, revigoré par la série «Stranger Things».

Le titre connaît un immense regain de popularité grâce au succès de la série fantastique revenue fin mai sur Netflix pour une quatrième et avant-dernière saison, dans l'intrigue de laquelle il joue un rôle important. On y retrouve la bande d'amis de la ville fictive d'Hawkins en 1986, six mois après la bataille du centre commercial Starcourt, confrontée à une nouvelle menace surnaturelle. «C'est une si bonne série, j'avais pensé que le morceau attirerait un peu l'attention», a confié la chanteuse britannique de 63 ans dans une interview, diffusée mercredi par la radio BBC.